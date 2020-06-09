В Петрозаводске из горящего жилого дома спасли двух человек

В минувший понедельник в 17:55 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме на улице Луначарского.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Было установлено, что горит подъезд жилого дома, и огонь через образовавшийся прогар ушел в одну из квартир.

Профессионалам потребовалось меньше десяти минут, чтобы локализовать пожар, затем полностью его ликвидировать спасти дом от уничтожения огнем. В ходе тушения пожара из горящего подъезда было эвакуировано два человека, сообщил нашему изданию источник из экстренной службы.

В результате пожара в подъезде огнем была повреждена стена на площади три квадратных метра. В квартире, куда ушел огонь, была повреждена стена кухни на площади 10 квадратных метров.

Специалисты устанавливают причину пожара. Однако, по мнению некоторых жильцов, их дом едва не сгорел из-за умышленного поджога. Проводится проверка.