На пути мчавшегося по дорогам Карелии минивэна встала дорожная полиция

Очередной любитель быстрой езды поплатился за свою страсть.

На трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» 36-летний житель Нижнего Новгорода разогнал свой автомобиль «Тойота Альфард» до более 140 км/час. Об этом сообщает паблик Госавтоинспекции Пудожа.

Путь гонщику в Пудожском районе преградили сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали нарушение.

Водителя-нарушителя привлекли к административной ответственности.

Фото: Госавтоинспекция Пудожа