09 июня 2020, 07:38
Происшествия

На пути мчавшегося по дорогам Карелии минивэна встала дорожная полиция

Житель Нижнего Новгорода схлопотал штраф за быструю езду

Очередной любитель быстрой езды поплатился за свою страсть.

На трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» 36-летний житель Нижнего Новгорода разогнал свой автомобиль «Тойота Альфард» до более 140 км/час. Об этом сообщает паблик Госавтоинспекции Пудожа.

Путь гонщику в Пудожском районе преградили сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали нарушение.

Водителя-нарушителя привлекли к административной ответственности.

Фото: Госавтоинспекция Пудожа

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Метки: 
транспорт
ГИБДД
новости Карелии
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превышение скоростного режима