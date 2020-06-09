09 июня 2020, 07:38
На пути мчавшегося по дорогам Карелии минивэна встала дорожная полиция
Житель Нижнего Новгорода схлопотал штраф за быструю езду
Очередной любитель быстрой езды поплатился за свою страсть.
На трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» 36-летний житель Нижнего Новгорода разогнал свой автомобиль «Тойота Альфард» до более 140 км/час. Об этом сообщает паблик Госавтоинспекции Пудожа.
Путь гонщику в Пудожском районе преградили сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали нарушение.
Водителя-нарушителя привлекли к административной ответственности.
Фото: Госавтоинспекция Пудожа