Полиция разыскивает подозреваемую в краже женщину

Карельским полицейским в очередной раз требуется помощь наблюдательных и внимательных граждан. На этот раз речь идет о Кондопоге. Камеры видеонаблюдения запечатлели женщину, которую подозревают в краже и которую в настоящее время пытается разыскать полиция. Судя по дате на видео, события разворачивались еще в феврале. Но, возможно, дата сбита, этого в МВД не уточняют.

Кроме того, стражи порядка просят откликнуться мужчину с видеозаписи, который, может знать разыскиваемую женщину.

Сотрудники уголовного розыска просят сообщать значимые сведения по телефонам в Кондопоге: +7-911-436-05-46, +7911-418-42-43 или 8(8145)12-09-02.