09 июня 2020, 00:02
КамАЗ протащил по асфальту заехавшего под прицеп водителя скутера
Страшное ДТП в столице Карелии попало в объективы камеры уличного видеонаблюдения
Авария с участием КамАЗа и скутера произошла на улице Боровая в Петрозаводске 8 июня в 17:23. Момент аварии попал в объектив камер видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».
Грузовик с буксируемым прицепом-тралом двигался в сторону центра столицы Карелии. как можно судить по кадрам, по неясным причинам скутер выехал на дорогу с прилегающей территории буквально под колеса автопоезда. Водитель скутера оказался под передними колесами прицепа.
По предварительным данным dtpptz.ru, молодой человек, управлявший скутером, в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Обстоятельства устанавливаются.
Фото: dtpptz.ru, Oksana Bryleva