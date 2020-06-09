КамАЗ протащил по асфальту заехавшего под прицеп водителя скутера

Авария с участием КамАЗа и скутера произошла на улице Боровая в Петрозаводске 8 июня в 17:23. Момент аварии попал в объектив камер видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

Грузовик с буксируемым прицепом-тралом двигался в сторону центра столицы Карелии. как можно судить по кадрам, по неясным причинам скутер выехал на дорогу с прилегающей территории буквально под колеса автопоезда. Водитель скутера оказался под передними колесами прицепа.

По предварительным данным dtpptz.ru, молодой человек, управлявший скутером, в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Обстоятельства устанавливаются.

Фото: dtpptz.ru, Oksana Bryleva