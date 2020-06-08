Петрозаводчане с риском для жизни ходят по тротуарам в центре города

Петрозаводск – поистине непредсказуемое место на Земле, где с жителями могут приключиться отнюдь не самые приятные вещи. На голову может рухнуть аварийное дерево, сорваться глыба льда или сосулька, может невзначай «убить» рекламным щитом. Здесь даже можно повредить себе какую-нибудь конечность, просто прогуливаясь по тротуару или перепрыгивая лужу.

Но жителей и туристов, которых из-за пандемии коронавируса в последняя время в городе заметно поубавилось, может покалечить и отваливающаяся с красивых домиков в самом центре карельской столицы лепнина. О нависшей угрозе петрозаводчан предупредила наша читательница. По ее сообщению, куски лепнины и железа с крыши упали с домов №12 и 14 на проспекте Карла Маркса.

«Народ, идите осторожно, подальше от домов, это просто жуть, чуть усилится ветер и сверху можно ждать неприятности. Так прошла подготовка к 100-летию республики видимо, зато есть средства перекопать отличные газоны, теперь неизвестно, когда они станут прежними, с красивой травой»,

- предупредила читательница, сопроводив свой рассказ несколькими фотодоказательствами.

По словам читательницы, лепнина в этом месте падает постоянно, но никто еще не пострадал. Когда женщина увидела упавший лист железа и то, как ветром качает еще один, она позвонила в ЕДДС.

«Он (прим.ред. лист) просто болтался там на арке между этими домами, сразу сделала звонок дежурному по городу, что могут быть и жертвы, мне ответили, что кто-то уже обратился с этим же вопросом и управляющая компания должна там появиться, осмотреть и надеюсь устранить, так как если будет гроза и ветер, оттуда снова что-то упадет», - считает петрозаводчанка. Также, по ее наблюдениям, в этом опасном месте не установлены ни ограждения, ни таблички с предупреждением.

Фото: garmoniazhizni.com