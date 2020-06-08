Пожар уничтожил автомобиль туристов на севере Карелии

Десантники карельского центра авиационной и наземной охраны лесов локализовали пожар в Кемском районе. Его площадь – 22 га. Тушение продолжается.

Как сообщает паблик «Республика Карелия», в пожаре сгорел легковой автомобиль туристов. В момент возгорания туристы находились на побережье Белого моря, вдали от стоянки.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение населения с огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.





В Карелии действует особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено. О лесных пожарах можно сообщать на прямую линию лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Ранее в Авиалесоохране сообщили о повышенных рисках лесных пожаров в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Фото: vk.com