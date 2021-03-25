25 марта 2021, 13:07
В Петрозаводске ищут владельца найденной собаки-поводыря
Полиция карельской столицы просит горожан помочь в розыске хозяина животного
Сегодня на Древлянке, на бульваре Интернационалистов была найдена собака-поводырь. Бдительные горожане привели животное в отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Сейчас стражи порядка разыскивают хозяина собаки. Объявлен розыск.
Всех, кто знает, кому принадлежит это животное, просят звонить по номеру телефона дежурной части: (814-2) 755-000.