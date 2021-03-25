25 марта 2021, 13:07
Происшествия

В Петрозаводске ищут владельца найденной собаки-поводыря

Полиция карельской столицы просит горожан помочь в розыске хозяина животного

Сегодня на Древлянке, на бульваре Интернационалистов была найдена собака-поводырь. Бдительные горожане привели животное в отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сейчас стражи порядка разыскивают хозяина собаки. Объявлен розыск.

Всех, кто знает, кому принадлежит это животное, просят звонить по номеру телефона дежурной части: (814-2) 755-000.

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Петрозаводск
Древлянка
бульвар Интернационалистов
собака-поводырь
Розыск
МВД
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