В Петрозаводске ищут владельца найденной собаки-поводыря

Сегодня на Древлянке, на бульваре Интернационалистов была найдена собака-поводырь. Бдительные горожане привели животное в отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сейчас стражи порядка разыскивают хозяина собаки. Объявлен розыск.

Всех, кто знает, кому принадлежит это животное, просят звонить по номеру телефона дежурной части: (814-2) 755-000.