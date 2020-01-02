02 января 2020, 19:15
В Петрозаводске иномарка влетела в крыльцо кафе
Камера запечатлела, как легковой автомобиль выехал с парковки и врезался в крыльцо перед входом в кафе
ДТП с участием легкового автомобиля «Джили» произошло в Петрозаводске на улице Ленинградской, у дома №24. Как пишет сайт «ДТП Петрозаводска», авария случилась 2 января днем.
Легковой автомобиль находился на парковочной площадке у здания кинотеатра «Калевала».
По не известной пока причине, автомобиль съехал по лестнице, расположенной с торца здания, и остановился, врезавшись в деревянные элементы конструкции крыльца перед входом в кафе.
К счастью, на пути автомобиля не оказалось пешеходов.
Транспортное средство и крыльцо получили механические повреждения.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и очевидец запечатлели некоторые детали происшествия.
Фото с сайта «ДТП Петрозаводска»