В Петрозаводске акушерку привлекут за мошенничество

В ноябре прошлого года жительница Петрозаводска стала мамой. Бесплатная медицинская помощь в родах и в послеродовом периоде ей оказывалась в одном из учреждений здравоохранения карельской столицы. Однако одна из акушерок в качестве оплаты за якобы оказанные услуги потребовала от женщины четыре тысячи рублей, которые вследствие неосведомленности пациентка перечислила ей на банковскую карту.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Карелии, об этом стало известно после обращения молодой мамы на приеме у заместителя главы ведомства. По результатам проверки в адрес главного врача республиканского перинатального центра было внесено представление об устранении нарушений законодательства об оказании медпомощи гражданам.

Кроме того, на основании заявления потерпевшей возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фото: pixabay.