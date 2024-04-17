В Петрозаводск пришла большая вода

Текст, фото: Елена Малишевская

Переулок Прибрежный в Петрозаводске в эти дни почти весь оказался затоплен, проезд к нему с улицы Муезерской можно преодолеть только на мощной машине. Так происходит ежегодно, с начала двухтысячных - после строительства моста через Неглинку к локомотивному депо: вода с одной стороны переправы плохо проходит и разливается на территорию жилого сектора. Ошибки проектировщиков и строителей дорого обходятся петрозаводчанам: у одной семьи утонула собака, у другой смыло поленницу дров, у многих регулярно гибнет урожай на огородах. Со своими бедами они справляются сами, помощи от представителей власти нет никакой.

Петрозаводчанка Елена с семьей уже больше двадцати лет живут в Прибрежном переулке. Дом – бабушки мужа, хоть и на печном отоплении, и вода из колонки, но все-таки свой, и в центре. До автовокзала – несколько минут пешком, все, что нужно для жизни, как говорится, в шаговой доступности. Вот только эти шаги нужно совершать исключительно в высоких резиновых сапогах. И так происходит несколько раз в год.

«Причина – мост на локомотивное депо. С той стороны вода нормально уходит, с нашей – Неглинка упирается в мост. Каждый год мы тут плаваем. Лет пять назад копали, сказали: мы повернем русло реки, больше вас затапливать не будет. С тех пор стало заливать еще больше»,

- рассказывает Елена.

Два года назад Прибрежный переулок затопило в августе – были сильные дожди. Машина сына Елены стояла возле дома, ее залило по стекла. Сейчас автомобилей в переулке не видно: никто просто не решается заезжать сюда с улицы Муезерской. Крутой заезд местные жители регулярно подсыпают песком сами.

«За свои деньги постоянно отсыпаем, хоть бы кто машину песка привез. Большая лужа всегда наверху, заезд размывает. Как-то рабочие приехали копать канаву, зацепили высоковольтный кабель, бросили и уехали».

Сейчас жителям переулка даже не пройти к колонке – единственному источнику питьевой воды, она на той стороне Неглинки, а маленький мостик через реку тоже затопило. Все признаки локальной чрезвычайной ситуации. Где спасатели и помощь городской администрации?

«Это сейчас еще вода спала, было больше. Сотрудники МЧС вчера приезжали, привезли… деревянные поддоны. На этом все. У нас мост из крепких шпал сделан, и то его поднимает, шестиметровые доски не выдерживают, а тут поддоны. Смех»,

- рассказывает Елена.

В позапрошлом году у соседей во время затопления утонула собака, в другом доме смыло все дрова, заготовленные на зиму. Огороды несколько раз в год оказываются под водой – Елена говорит, что больше не будет ничего сажать, бесполезно. Никаких возмещений от государства никогда не было.

«Власти нам говорят: ну, из вас же никто не погиб… Так что, мне тут нужно лечь в лужу и захлебнуться, чтобы моя семья получила какую-то помощь?»,

- задает вопрос Елена.

В это раз написали лично главе Петрозаводского городского Инне Колыхматовой, она ответила: «Решаем вопрос», пока толку никакого. Главный коммунальщик города Михаил Ершов написал сообщение, в котором предложил, если надо, организовать доставку продуктов. Муж Елены сказал на это: «Справимся как-нибудь сами».

Вода стоит в подвалах домов, подмывает фундаменты. От властей помощи никакой, только советы.

«Они нам говорят: делайте дренажные канавы на участке. Так у нас и так тут все в канавах – вдоль заборов, вдоль домов, по этим каналам речка и поднимается на участки. Бесполезно».

В МЧС жителям Прибрежного переулка очень сочувствуют, но разводят руками: «А что мы можем сделать?». Говорят, что для каких-то серьезных мер нужно не меньше 50 пострадавших и заявлений от них. А во время большого разлива Неглинки было только три обращения – от семьи Елены, от соседей, у которых погибла собака, и от горожан, потерявших запас дров. Несерьезно, считают в ведомстве.

Неужели всегда нужно дождаться какой-то трагедии, чтобы власти начали решать проблему? Через Петрозаводск протекают всего две реки, и с ними никак не могут справиться. Жители Уральского федерального округа посмеялись бы, увидев, что мы называем реками. Но пока некоторым петрозаводчанам совсем не до смеха…