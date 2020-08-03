03 августа 2020, 09:32
В ПетрГУ создан центр искусственного интеллекта
Вуз намерен разрабатывать перспективные продукты и внедрять их в производство
Центр искусственного интеллекта создан на базе Петрозаводского государственного университета, сообщает паблик вуза.
Основная задача – развивать компетенции в области искусственного интеллекта.
Организаторы намерены формировать команды, способные осуществлять разработку перспективных продуктов, востребованных на рынке. В плане научного направления – внедрять методы искусственного интеллекта на промышленных предприятиях.
Одним из ключевых направления деятельности центра называется разработка алгоритмов для производства умных датчиков, робототехника и VR/AR технологии.