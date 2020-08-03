В ПетрГУ создан центр искусственного интеллекта

Центр искусственного интеллекта создан на базе Петрозаводского государственного университета, сообщает паблик вуза.

Основная задача – развивать компетенции в области искусственного интеллекта.

Организаторы намерены формировать команды, способные осуществлять разработку перспективных продуктов, востребованных на рынке. В плане научного направления – внедрять методы искусственного интеллекта на промышленных предприятиях.

Одним из ключевых направления деятельности центра называется разработка алгоритмов для производства умных датчиков, робототехника и VR/AR технологии.