В ПетрГУ открылась выставка «Без срока давности»

Конкурс был направлен на вовлечение молодых архитекторов в процесс визуализации образов исторической памяти. Конкурс «Без срока давности. Минута молчания» стал одним из самых масштабных архитектурных конкурсов за последние годы. Об этом сообщает сайт Петрозаводского государственного университета.

На конкурс поступило около ста заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. Студентам было предложено создать проекты мемориалов в память о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны в Брянской, Тульской, Волгоградской, Ростовской, Псковской, Ленинградской областях, Республике Калмыкия, Республике Крым, Республике Карелия и других регионах. Обязательным этапом стали общественные слушания в формате онлайн и на площадках вузов, где студенты представили свои проекты.

В финал конкурса вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели. Организаторы создали каталог лучших проектов.

Экспозиция проектов мемориалов, организованная Научной библиотекой ПетрГУ, расположена в фойе второго этажа и справа вдоль по коридору главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Выставка будет работать по 31 марта 2022 года. // Фото: ПетГУ