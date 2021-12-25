В первый день после Нового года петрозаводчан приглашают пробежаться

О намеченной на 1 января традиционной новогодней акции напомнили жителям Петрозаводска в Минспорта Карелии. Всех желающих пригласили принять участие в зимней тренировке.

На пробежку горожан позвали школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala и школа бега Runstart.

Старт дадут 1 января в 11:00 на Слободской площади у Комара. Дистанцию можно выбирать: бежать или 6 километров, или 10. Для скандиходов также подготовят дистанцию.

Предварительно регистрироваться и платить стартовый взнос не нужно. На финише приверженцев здорового образа жизни напоят горячим чаем и угостят для восстановления. // Фото: gettyimages.com