24 декабря 2021, 21:19
Карельской футбольной команде вручил награды Андрей Аршавин
Юные футболисты из Петрозаводска получили «серебро» на соревнованиях в Петербурге
Призером футбольного турнира в Санкт-Петербурге стала команда Спортивной школы №7 из карельской столицы. В Минспорта республики сообщили, что ребятам присудили серебряные награды.
Турнир прошел в Северной столице на днях и был посвящен памяти Владимира Варламова. Спортсмены состязались на поле академии футбольного клуба «Зенит».
Заслуженную награду карельским футболистам вручил бронзовый призер ЕВРО-2008 и обладатель Кубка УЕФА Андрей Аршавин. Ребят из Петрозаводска тренирует Павел Аверьянов. // Фото: источник