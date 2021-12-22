Карельская лыжница получила путевку на Первенство мира

В состав сборной России для участия в Первенстве мира среди юниоров вошла лыжница из Карелии, мастер спорта Ольга Жолудева. В Минспорте республики сообщили, что она прошла все этапы отбора.

Последним стали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет, которые завершились в Тюмени. Им предшествовали соревнования в Хакассии.

Все эти старты являлись этапами отбора на Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет, которое пройдет в Норвегии в конце февраля 2022 года.

Впереди у карельской спортсменки еще соревнования в Московской и Архангельской областях и тренировочные сборы. Ее тренирует Александр Якименко. // Фото: источник