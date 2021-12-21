Карельская ориентировщица взяла «золото» на всероссийских состязаниях

Карельские спортсмены-ориентировщики достойно представили республику на всероссийских соревнованиях в Челябинской области. В частности, Валерия Мокринская завоевала золотую медаль в возрастной категории до 15 лет, сообщили в региональном Минспорта.

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах в Златоусте завершились многодневной гонкой. Победителя определяли по сумме двух дней соревнований.

У Валерии Мокринской лучший результат среди карельских ориентировщиков.

В десятку сильнейших в своих возрастных категориях по сумме двух гонок вошли Денис Потапов - 5 место, Сергей Зубов - 5 место, Семён Андреев - 7 место.

По итогам Кубка России Александра Русакова заняла 6 место. Соревнования продолжатся с 22 по 25 декабря. Взрослые спортсмены будут разыгрывать медали Чемпионата России, а юноши и девушки - бороться за победу в рамках всероссийских соревнований. // Фото: источник