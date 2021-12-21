21 декабря 2021, 14:23
В парке на Онежской набережной появилась лыжня
Дистанция пока чуть больше километра, но ее обещают увеличить
В парке Победы на Онежской набережной теперь можно кататься на лыжах. Ранее петрозаводчане просили чиновников организовать в центре столицы Карелии условия для зимних видов спорта.
В понедельник, 20 декабря, «Центр организации спортивных мероприятий» начал укатывать лыжную трассу. Специалисты провели базовую подготовку круга длиной 1160 метров, написал в своем аккаунте сити-менеджер.
В будущем дистанцию увеличат. (фото vk.com)