В парке на Онежской набережной появилась лыжня

В парке Победы на Онежской набережной теперь можно кататься на лыжах. Ранее петрозаводчане просили чиновников организовать в центре столицы Карелии условия для зимних видов спорта.

В понедельник, 20 декабря, «Центр организации спортивных мероприятий» начал укатывать лыжную трассу. Специалисты провели базовую подготовку круга длиной 1160 метров, написал в своем аккаунте сити-менеджер.

В будущем дистанцию увеличат. (фото vk.com)