В Пае счета за вывоз мусора направили даже покойникам

Текст, фото: Антонина Кябелева

В последнее время то в одном карельском поселке, то в другом у граждан возникает стрессовая ситуация, связанная со счетами за вывоз мусора. Наше издание недавно рассказывало о происходящем в Виллагоре и Кутижме - поселках Пряжинского района, где местные жители получили солидные счета от Карельского экологического оператора (ООО «КЭО»). Граждане утверждают, что впервые за пять лет получили квитанции за вывоз ТБО и, естественно, шокированы обозначенными в них суммами долга.

Недавно в редакцию нашего издания обратился 78-летний петрозаводчанин, который имеет дом в поселке Пай Прионежского района. Он, как и другие жители Пая, столкнулся с похожей ситуацией.

Виктор Александрович рассказал, что в Пае он обычно живет с мая по октябрь. Первые квитанции на оплату за вывоз мусора жители поселка получили весной 2024 года. Сначала квитанции были вообще без фамилий.

Вместо фамилии в платежном документе значилось: «Плательщик: Ответственный потребитель».

Затем в платежных документах появились фамилии, которые не совпадали с фамилиями потенциальных плательщиков. Квитанции приходили на покойников, в дома, которые стояли разрушенными, нередко в них было указано неверное количество зарегистрированных граждан. В общем, серьезным документом подобный платежный документ назвать можно было только с большой натяжкой.

Одна из почтальонов, доставляющих корреспонденцию в Пай, подтвердила, что счета приходили даже мертвецам:

«Одно время у них, наверное, сбой какой-то в компьютере был. Очень было много счетов на одну фамилию».

Были случаи, когда счета приходили по адресам, где вместо домов сейчас стоят развалины, и там давно никто не живет.

Только с начала 2025 года, подтвердила сотрудница почтового отделения, ситуация нормализовалась, и счета стали поступать с верно указанными фамилиями и количеством проживающих.

Всерьез заняться «мусорной» темой Виктору Александровичу пришлось, когда с его банковской карты списали порядка 10 тысяч рублей. В банке он выяснил, что в январе 2024 года по заявлению ООО «КЭО» мировой судья Прионежского района выдал судебный приказ о взыскании с него задолженности и пени по оплате услуги по вывозу твердых бытовых отходов с ноября 2020 года по август 2023 года в сумме почти 10 тысяч рублей. Виктор Александрович рассказал, что о судебном разбирательстве он не знал, и никаких уведомлений о рассмотрении дела ему не поступало. Ему удалось отменить судебный приказ. Правда, деньги ему до сих пор не вернули. Единственно, он смог добиться перерасчета. Региональный оператор вынужден был признать, что были начислены «лишние» 3 тысячи рублей. Мужчине предстоит вновь отстаивать свои права в суде, куда в очередной раз обратился региональный оператор.

Естественно, возникает множество вопросов, связанных с тем, как региональный оператор выстраивает свою работу в республике, если первые квитанции по оплате за услуги ООО «КЭО» жители Пая получили на шестой год работы компании, получившей в Карелии статус регионального оператора.

В ООО «КЭО» сообщили, что работа по вывозу отходов в Пае стартовала с сентября 2020 года. Эту информацию подтвердила глава Пайского сельского поселения Елизавета Мароз. При всей моей природной настойчивости, мне потребовалось немало времени, чтобы официально добиться от ООО «КЭО» ответа на простой вопрос, почему на протяжении многих лет жители Пая не получали квитанции, а когда стали их получать, то очень удивились, мягко говоря, некорректной информации. В ООО «КЭО» смогли только сказать, что собственники домов о себе не заявляли, и только сейчас региональный оператор стал выявлять неплательщиков.

В общем, граждане виноваты сами. Пожилые люди, проживающие в небольшом поселке, увидев мусорные контейнеры, должны были сами догадаться, что нужно срочно заявить о своем существовании региональному оператору. Некорректные счета, выставленные жителям Виллагоры и Кутижмы, региональный оператор объяснил «технической ошибкой», дескать, в КЭО перепутали станцию Виллагора и одноименный поселок.

«Это связано с тем, что до декабря 2022 года Карельский экологический оператор не имел полноценных информационных баз данных»,

- сказано в сообщении из КЭО.

Там утверждают, что затем работа регоператора была «переведена на современные информационные системы, в которых учитывается вся информация о вывозе отходов и оплате услуг». Правда, до жителей Пая «современные информационные системы» докатились только в конце 2024 - начале 2025 года.

Елизавета Мароз рассказала, что жителям Пая, проживающим в частном секторе, первые квитанции пришли в апреле 2024 года. По ее словам, люди, увидев серьезные суммы, испытали шок: «Бум начался весной». У некоторых пенсионеров деньги списали с банковских карт через суд. Она подтвердила, что судебные приказы посыпались на граждан еще до того, как пришли первые квитанции об оплате услуг регоператора. Елизавета Мароз считает, что большинство граждан готовы были оплачивать услуги регоператора, если бы им своевременно выставляли счета. По ее словам, в Пае проживают в основном пожилые люди, ветераны труда, на которых распространяются льготы по оплате ЖКУ. Теперь гражданам вместо льгот грозят огромные пени. Елизавета Мароз уверена, что регоператор, выставив счета за последние четыре года, поступил некорректно.

«А до этого где вы были четыре года?»

- задала она риторический вопрос.

По ее информации, некоторым гражданам насчитали плату, начиная аж с 2018 года. Конечно, в подобных ситуациях нужно требовать перерасчет или, если у пожилых людей остались силы и не подводят нервы, то следует отстаивать свои права в суде. Тем более, что срок исковой давности составляет три года.

Глава сельского поселения объяснила, что, если гражданин проживает в своем доме, к примеру, только летом, то, чтобы избежать переплаты за услугу, в которой он не нуждается, следует обратиться в миграционную службу о регистрации временного пребывания. По ее словам, это единственный, хоть и затратный по времени, путь избавиться от оплаты ненужной услуги по вывозу мусора. Она добавила, что временную регистрацию можно получить, обратившись в МФЦ.

Итак, что мы получили в итоге? Никто не спорит, что за вывоз твердых бытовых отходов нужно платить. И в большинстве своем люди готовы это делать. Но, согласитесь, взаимоотношения между потребителями и поставщиками услуг — это не игра в одни ворота. Кто виноват в том, что у регионального оператора не оказалось «полноценных информационных баз данных»? Каким образом была выстроена разъяснительная работа с пожилыми людьми, не владеющими современными технологиями? Почему граждане должны были оплачивать странные счета, адресованные непонятно кому? Как вышло, что региональный оператор годами не знал о существовании многочисленных потребителей их услуг, живущих в сельской местности? Сейчас выходит, что за все управленческие просчеты придется заплатить небогатым жителям карельских поселков, возраст многих из которых обычно называют преклонным.

Но раз к гражданам региональный оператор предъявляет столь жесткие требования, то и мы имеем полное моральное право спросить о том, как реализуются ранее подписанные договоренности между карельским правительством и региональным оператором. К примеру, где новый полигон в местечке Орзега, который, согласно концессионному соглашению, должен был построен к 2024 году? В 2023 году сообщили, что комплекс по переработке ТКО в Прионежском районе построят в 2024 году. Что-то пока не слышно о торжественных мероприятиях по поводу открытия нового объекта.

Не случайно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в декабре 2024 года публично раскритиковала ход мусорной реформы: «Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны». Остается добавить, что Контрольно-счетная палата РК намерена проверить систему обращения с отходами в Карелии.