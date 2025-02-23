Дорожная полиция будет останавливать водителей в Петрозаводске

В понедельник, 24 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.

Стражи порядка организуют сплошные проверки водителей. Полицейские будут искать пьяных автомобилистов.

Жителей города просят не оставаться в стороне. Сообщить о нетрезвых людях, управляющих транспортом, можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото: unsplash.com / Richard Stachmann