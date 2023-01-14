В Олонецком районе рейсовый автобус съехал в кювет

ДТП произошло на 6 км автодороги Олонец-Верховье в пятницу вечером. Рейсовый автобус, следовавший маршрутом Петрозаводск-Санкт-Петербург, съехал в кювет. В салоне на тот момент находилось пять пассажиров, сообщает Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН.

На место происшествия выехал личный состав ПЧ-35 по охране Олонеца и сотрудники ДПС. Специалисты осмотрели место ДТП, отбуксировали транспорт на проезжую часть с помощью троса и пожарного автомобиля. Пострадавших не было, машина также повреждений не получила.

В ведомстве напомнили водителям о соблюдении скоростного режима. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую Службу Спасения по телефону «01», с мобильных телефонов «101» или «112». // Фото: vk.com/goskomitet_rk.