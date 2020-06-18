В одном из районов Карелии путь пьяным водителям преградит ГИБДД

Дорожная полиция будет ловить нетрезвых водителей в Прионежском районе.

Профилактические рейды по пресечению управления транспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться с 19 по 21 июня и 24 июня, сообщили в районной полиции.

Местные жители также могут внести свою лепту в безопасность на дорогах и сообщить о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8142) 73-90-22 или 8(8142) 57-96-16 или 102.