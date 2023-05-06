В образе Христа угадывается шутливый намек на Петра I

Церковь Апостола Петра в Марциальных Водах подтверждает слова философа Н. Бердяева, что «приемы Петра были совершенно большевистские».

Церковь построена в 1721 году по проекту Петра I для пациентов первого российского курорта минеральных «марциальных» вод, открытого в 1719 году.

Внешний вид церкви сильно отличается от канонических православных русских храмов. В проекте чувствуется шутовской тон государя и одновременно желание построить что-то от души и, что называется, не заморачиваясь.

Петр предусмотрел удобное место для себя и своих близких, где они могли расположиться во время службы, чтобы своим присутствием не смущать богомольцев и самим не отвлекаться, чтобы не стоять в толпе, а иметь возможность присесть и отдохнуть во время длинной службы. Царь приезжал в Марциальные Воды на лечение и пил живительную водичку, разбавляя ее рейнским вином. (Видео)