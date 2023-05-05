Жителей Карелии приглашают воспеть руны

В преддверии Дня карельских рун, который отмечается в республике 10 июня, жителей Карелии приглашают принять участие в конкурсе «В поисках главной руны». Желающим нужно будет подготовить творческую работу в любом жанре на основе лишь одной карельской руны. Это может быть рисунок, инсценировка, музыкальная композиция, аппликация, интервью, эссе, фотография или видеозарисовка.

К участию в конкурсе миннац Карелии приглашает всех, кто интересуется языком и культурой коренных народов края: как индивидуальные участники, так и семьи, и коллективы.

Фотографии, аудио- или видеозаписи работ нужно отправить на адрес электронной почты piaruno@mail.ru до 4 июня. Необходимо указать имя и фамилию или название коллектива, название работы, а также рассказать, почему вы выбрали именно эту руну и как она отражена в вашей работе – это обязательное условие участия в конкурсе.

Лучшие работы будут определены накануне Дня карельских рун 9 июня в группе министерства. Все участники конкурса будут отмечены дипломами, а авторы лучших работ получат памятные призы.

Дополнительная информация по телефону: (8142) 78 43 55 доб. 303. // Фото: музей "Кижи".