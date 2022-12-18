В некоторых районах республики ночью ожидается метель

В начале следующей недели большая часть Карелии окажется во власти циклонов, несущих теплый и влажный воздух Атлантики, сообщили в Карельском гидрометцентре. Прогнозируется, что температура воздуха повысится до оттепели, а мокрый снег начнет идти с юго-западных районов.

Синоптики также рассказали, что пик потепления придется на четверг – воздух прогреется до +2℃. Лишь на севере и востоке республики ртутный столбик термометра не поднимется выше нуля. А возврат к прежним показателям ожидается лишь к следующим выходным.

В понедельник, 19 декабря, в Карелии облачно с прояснениями. Ветер южных направлений 6-11 м/с. Ночью местами метель. Температура воздуха -8…-10°С. Днем на юго-западе региона ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица. Термометры покажут отметку в -2...- 4°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.