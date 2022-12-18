В юго-западных районах Карелии ночью ожидается сильный снег

Сегодня ночью в юно-западных районах Карели ожидается сильный снегопад, прогнозируют в Карельской метеослужбе.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 6 районов республики – Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский.

В связи с чем в пресс-службе регионального МЧС обратились к жителям Карелии с просьбой ограничить поездки на личном транспорте, а при неотложном выезде убедиться в достаточности топлива, наличии буксировочного устройства и троса, а также в исправности автомобиля. Кроме того, советуют не выходить без надобности на улицу и ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: freepik.