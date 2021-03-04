В Национальном театре Карелии появится тифлокомментатор

Формирование комфортной и доступной среды для зрителей – одно из направлений деятельности Национального театра Карелии, сообщает министерство культуры республики.

Внедрение тифлокомментирования, то есть сопровождения спектакля речевым описанием для незрячих или слабовидящих людей, стало одним из этапов этой работы.

Перед началом спектакля, человек с нарушением зрения получит наушники, на которые во время показа будут поступать комментарии специалиста, синхронизированные со сценическим действием. Комментатор встраивается в паузы между репликами, чтобы не перекрывать голоса актеров, и рассказывает о костюмах, переменах декораций, безмолвных действиях героев и многом другом.

«Сын-Медведь» станет первым спектаклем в Карелии, адаптированным для людей с инвалидностью по зрению. Также идет работа над созданием тифлокомментариев к спектаклям «Кадриль» и «Любовь и голуби».

Проект реализуется в рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного Фонда «Наука, искусство и спорт».

Фото с сайта mriyamed.ru