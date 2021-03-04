Главу Лихославльского района наградили карельской медалью «За заслуги»

Главе Лихославльского района Тверской области Наталье Виноградовой была торжественно вручена медаль «За заслуги перед Республикой Карелия», сообщает сайт «Край Справедливости».

Указ о награждении одной из высших государственных наград республики был подписан главой Карелии со следующей формулировкой:

За высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и её жителями в экономической, производственной, социально-культурной, государственной и общественной деятельности, в области культуры, образования, воспитания и просвещения, межрегионального сотрудничества,

Лихославльский район связывают побратимские отношения с Олонецким национальным районом.

За годы сотрудничества, искреннего и плодотворного общения, ярких совместных мероприятий самосознание и тверских карел значительно выросло,

– говорится в сообщении о награждении.

Уверена, эти взаимосвязи между карелами, нашими территориями будут только крепнуть и открывать всё новые возможности для развития и продвижения самобытной культуры,

– считает Наталья Виноградова.

Фото с сайта ks-region69.com