В МВД опровергли введение нового штрафа за доработанную акустику

В МВД России опровергли сообщение о новом штрафе в размере 500 рублей для автомобилистов за установку дополнительных акустических систем в машине. В минувшее воскресенье ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства написал, что сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука.



В понедельник в ведомстве заявили, что издание допустило некорректный заголовок и произвольную интерпретацию информации МВД.

«В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа»,

- сообщили в министерстве.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с РБК говорил, что в стране есть основные положения допуска автомобилей и технический регламент Таможенного союза, где перечислено, что нельзя устанавливать в автомобилях. По его словам, динамиков в перечне нет. По словам Моржаретто, если динамики соответствуют штатным местам и водитель не вносит изменений в конструкцию автомобиля, то штрафа быть не должно. (фото spring96.org)