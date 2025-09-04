В Музыкальном театре Карелии помыли люстру

Каждый год в начале осени моют большую люстру в зрительном зале. Это целая технологическая процедура: люстру нужно опустить на лебедке на пол, для этого в партере убирают стулья. Весит она более 800 килограммов. Затем сотрудники моют 17,5 тысяч кристаллов, которые украшают мощный светильник.

Раз в год перед началом сезона в люстре заменяют все лампочки. Их 208 штук. Используют лампы накаливания. Они гаснут медленно и создают особенную атмосферу перед спектаклем.

Времени на это все немного - полтора часа. Как только люстру вновь поднимут, начинается репетиция на сцене. Музыкальный театр готовится к юбилейному сезону. В этом году отметит 70-летие.

А мы напоминаем, что продолжим снимать и показывать наш совместный проект про семейные пары, которые служат в Музыкальном театре Карелии.