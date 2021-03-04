В Муезерке подвели итоги конкурса проектов в области культуры

Центр «Точка роста», созданный на базе средней школы поселка Муезерский — любимое место учебы и отдыха ребят. Однако внедрение современных технологий тормозится здесь из-за недостаточной зоны охвата сети Интернет.

Вопрос помог решить депутат Заксобрания РК Андрей Мазуровский, услышавший о проблеме в конце минувшего года. Депутат приобрел необходимое оборудование, и, посетив Муезерский район в феврале этого года, передал его в школу.

В скором времени 305 учащихся и 45 педагогов учебного учреждения будут иметь точки доступа к Интернету по всей школе.

В Центре дополнительного образования Муезерского района Андрей Мазуровский вручил грант победителям конкурса проектов среди учреждений культуры, дополнительного образования и НКО.

Фонд был утвержден депутатом в 2017 году. За четыре года в конкурсе участвовало 32 заявки. Без малого миллион рублей мецената пошло на поощрение победителей.