В Москве взяли на контроль дело учителя-педофила из Карелии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней жительницы Карелии. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что 40-летний преподаватель школы иностранных языков в Сортавале домогался до маленькой ученицы прямо в здании школы.

Мужчина, который является гражданином иностранного государства, был арестован и помещен в СИЗО.

Бастрыкин поручил главе республиканского управления СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. // Фото: unsplash.com / Danny G