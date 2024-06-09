Преподаватель приставал к маленькой девочке в Карелии

В Сортавале арестован 40-летний преподаватель школы иностранных языков. Он подозревается в насилии сексуального характера в отношении восьмилетней ученицы, пишет Mash.

По данным источника, учитель приставал к ребенку прямо в помещении школы. Дома девочка обо всем рассказала родителям. Те написали заявление в полицию.

Преподаватель был задержан и отправлен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Известно, что арестованный - гражданин иностранного государства. // Фото: unsplash.com / Ion Fet