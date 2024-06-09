Вода пропала в ряде домов в Петрозаводске

Сегодня в 9:30 в ряде многоквартирных домов в Петрозаводске пропала вода. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение произошло в зданиях на улицах Корабелов, Антонова, Ключевой. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения воды в дома горожан не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»