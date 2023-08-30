В минздраве Карелии рассказали о новых правилах отпуска лекарств

С 1 сентября 2023 года в России меняется порядок продажи лекарственных препаратов. Аптеки не смогут продавать лекарства без рецепта, оформленного на официальном бланке с номером и печатью.

Это новость взбудоражила и пациентов, и врачей, и фармацевтов. Граждане, учитывая, как непросто бывает попасть даже к терапевту на прием, опасаются, что останутся без жизненно важных препаратов, врачи предрекают наплыв пациентов в поликлиники, а провизоры высказывали тревогу по поводу возможных очередей из-за необходимости вносить данные о рецепте в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. И лишь специалист минздрава Карелии считает, что "обычную ситуацию, которая характерна для рынка лекарственных препаратов, пытаются превратить в сенсацию, вызвав ненужный ажиотаж".

Попытались разобраться, кто прав. // Фото: topntp26 / Freepik