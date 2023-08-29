Будут ли в аптеках Карелии требовать рецепты и на какие лекарства?

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 1 сентября 2023 года в России меняется порядок продажи лекарственных препаратов. Согласно новым правилам, аптеки не смогут продавать лекарства без рецепта, оформленного на официальном бланке с номером и печатью.

Это новость, растиражированная федеральными СМИ, взбудоражила и пациентов, и врачей, и фармацевтов. Граждане, учитывая, как непросто бывает попасть даже к терапевту на прием, опасаются, что останутся без жизненно важных препаратов, врачи предрекают наплыв пациентов в поликлиники, а провизоры высказывали тревогу по поводу возможных очередей из-за необходимости вносить данные о рецепте в систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

Насколько оправданны эти опасения, и что изменится в порядке реализации препаратов? Об этом рассказала заместитель начальника отдела организации медпомощи и лекарственного обеспечения минздрава Карелии Ирина Ховченина.

По ее мнению, вопрос о новых правилах отпуска лекарственных препаратов искусственно «раздули».

«Все рецептурные препараты всегда должны были отпускаться по рецепту врача»,

- сказала она.

Не секрет, что в аптеках можно было приобрести препараты и без рецепта. В лучшем случае провизоры просто спрашивали, есть ли назначение, или просили показать рецепт в следующий раз.

Как объяснила Ирина Ховченина, рецепт обязательно потребуют прежде всего на препараты предметно-количественного учета.

«Это наркотические, психотропные, сильнодействующие препараты. Есть просто препараты, подлежащие предметно-количественному учету. Они не относятся ни к наркотическим, ни к психотропным, но по каким-то своим характеристикам поставлены на предметно-количественный учет»,

- пояснила заместитель начальника отдела Минздрава.

Но, отметила она, подобные правила существуют и сейчас. И до 1 сентября 2023 года препараты предметно-количественного учета не продавались в аптечной сети без рецепта врача.

В обязательном порядке рецепт необходимо иметь на льготные лекарства, которые выдаются бесплатно. Но и сейчас эти препараты можно получить исключительно по рецепту врача.

Другие рецептурные препараты, заметила Ховченина, тоже должны были выдаваться по рецепту, но аптеки нарушали это правило.

Но как быть с тем, что сами врачи на большинство препаратов не выписывали рецепты, а просто давали бумажки с названием лекарств? Я думаю, что с подобной ситуацией сталкивался практически каждый больной.

«Это нарушение, которые допускали и врачи, и аптеки. Врачи не выписывали рецепты, аптеки отпускали без рецептов. Понятно, что и те, и другие были поставлены в определенные жизненные условия и понятно, что шли на нарушения»,

- согласилась Ховченина.

Но, по ее словам, «сейчас ничего не изменилось».

Единственное изменение, объяснила специалист минздрава, связано с необходимостью вносить номер, серию и дату рецепта в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

«После того как была раздута шумиха вокруг этого, Росздравнадзор дал конкретные разъяснения, что внесению в систему МДЛП подлежат рецепты по препаратам, подлежащим предметно-количественному учету, льготные препараты и те препараты, на которые будут выписаны электронные рецепты. Дистанционный отпуск по электронным рецептам — это то но-хау, которое сейчас проходит на этапе пилотного проекта в трех регионах. Это пока не ретранслировано на территорию всей Российской Федерации»,

- объяснила Ирина Ховченина.

Карелия в данном пилотном проекте не участвует.

Другими словами, жесткие требования внесения серии и номера рецепта в систему МЛДП касаются только тех препаратов, которые и раньше нельзя было приобрести без рецепта.

Кстати, об этом мне «по секрету» сказала провизор одной из петрозаводских аптек. По ее словам, фактически ничего не меняется. Она заметила, что, конечно, не будет жестко требовать рецепты у покупателей, которые годами ходят в аптеку за одними и теми же лекарствами.

«Ну не буду же я требовать рецепт на лекарства для снижения давления, если знаю, что человек приобретает их не первый год»,

- заметила фармацевт.

Тем не менее, не исключено, что в аптеках станут строже относиться к продаже лекарств и требовать рецепты. Не произойдет ли серьезного увеличения нагрузки на врачей, к которым граждане массово ринутся за рецептами?

«У нас и раньше было требование выписывать рецепты. Для хронических пациентов может быть выписан рецепт по спецназначению сроком до 1 года. Он позволяет в течение года приобретать назначенный рецептурный препарат. В аптеке просто сделают в рецепте отметку о выдаче препарата. Это во-первых. А, во-вторых, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, должны регулярно посещать врача. Как минимум, раз в три месяца»,

- считает Ховченина.

По ее мнению, пока нет повода для серьезных волнений.

Вторая новость, которая взбудоражила россиян, касается письма минздрава России от 27 июля 2023 года о прекращении производства и ввоза 196 наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Речь шла о рекомендации не выписывать эти препараты, так как они могут исчезнуть с российского рынка. В него попали как популярные «Но-шпа», АЦЦ, «Лазолван», «Кетонал», так и более специфические препараты, например, от болезни Паркинсона - «Пульмозим» и «Леводопа». Буквально через несколько дней минздрав России отозвал свое письмо, которое успело наделать немало шума.

Ирина Ховченина, которая только что вышла из отпуска, призналась, что документ пока не видела. Она напомнила, что из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов регулярно исключают одни лекарства и включают новые. Это обычно происходит раз в год, но в последнее время подобная «ротация» случается чаще. «Обновление осуществляется регулярно», - отметила специалист минздрава. По ее словам, в России давно озаботились лекарственной безопасностью.

Специалист минздрава рассказала, что на рынке присутствует множество разных торговых наименований одного и того же препарата. Иностранные производители обязаны предупредить о прекращении поставок за полгода, чтобы было время насытить рынок аналогичными лекарствами других производителей. К тому же сейчас облегчена процедура регистрации лекарственных препаратов, точнее, это происходит в более короткие сроки.

«У нас и раньше были такие проблемы», - отметила Ховченина. Недавно возникла проблема с онкопрепаратом «Тамоксифен» из-за перерегистрации цены. Сейчас, отметила Ховченина, его удалось приобрести для льготной категории пациентов. Как она объяснила, нередко возникают проблемы, связанные с отсутствие либо какой-то конкретной дозировки, либо торгового наименования. В этом случае пациента переводят на другой препарат. Ирина Ховченина считает, что обычную ситуацию, которая характерна для рынка лекарственных препаратов, пытаются превратить в сенсацию, вызвав ненужный ажиотаж.

В конце августа я побывала в разных аптеках Петрозаводска. Ничего необычно я не увидела. Фармацевты утверждают, что ажиотажа нет, и продажа лекарств происходит в спокойном режиме. Мы продолжим наблюдать за ситуацией на фармацевтическом рынке.