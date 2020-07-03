В Минздраве назвали срок возвращения к полноценной жизни

Вернуться к полноценной жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся не раньше февраля. Такое мнение выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит «Интерфакс». Чиновник отметил, что для возврата к нормальному ритму жизни необходимо разорвать цепочку передачи инфекции.

Мурашко объяснил, что под полноценной жизнью он имеет в виду возможность свободно путешествовать, ходить на концерты, работать из офиса, летать на самолетах.

Как отметил глава министерства здравоохранения, россиянам необходимо продолжать носить маски в людных местах. Они будут неотъемлемой частью жизни до тех пор, пока не появится надежное средство профилактики и лечения Covid-19, а у людей не выработается коллективный иммунитет.