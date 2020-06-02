В Минздраве назвали главное условие возвращения к нормальной жизни

Появление лекарства или вакцины от коронавируса позволит россиянам вернуться к обычной жизни. Это главное условие возвращения старого мира, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил глава Минздрава, сейчас ведется поиск медицинской технологии, которая поможет взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль. При ее получении жизнь в России должна вернуться в привычный ритм.

Напомним, по данным на 2 июня, в нашей стране зафиксировано более 423 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество смертей перевалило за 5 тысяч.