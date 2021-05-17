В Минприроды рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии

С начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрированы восемь лесных пожаров. Их общая площадь составила 12,2 гектара. Такую статистику приводит пресс-служба Минприроды РК.

За минувшие выходные дни новых пожаров зафиксировано не было.

В прошлом году к 17 мая были зарегистрированы семь лесных возгораний, однако их площадь была куда больше - 49,2 гектара.

В Минприроды напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80. Фото bashinform.ru