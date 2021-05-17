17 мая 2021, 13:44
Приметная татуировка выдала похитителя туалетной воды в Петрозаводске
Ущерб от кражи туалетной воды превысил восемь тысяч рублей
Работники магазина парфюмерии и косметики в Петрозаводске при просмотре записи с камеры видеонаблюдения выявили факт кражи. С витрины пропал флакон туалетной воды стоимостью более 8 000 рублей. Сотрудники петрозаводского магазина заявили в полицию.
Стражи порядка узнали в злоумышленники 39-летнего мужчину, который ранее был судим за имущественные преступления и имел приметную татуировку, рассказали в МВД.
Подозреваемый сознался и рассказал, что похищенный парфюм сбыл, а деньги потратил. Фигурант уголовного дела о краже находится под подпиской о невыезде. (фото stv24.tv)