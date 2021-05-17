Экс-сотрудника «Карельского окатыша» осудили за коммерческий подкуп

Бывшего начальнику управления железнодорожным транспортом АО «Карельский окатыш» признан виновным в коммерческом подкупе, сообщили сегодня в Следкоме Карелии.

В 2020 году сотрудник горнодобывающего предприятия получил от представителя ООО 1,5 миллиона рублей «за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд Акционерного общества «Карельский окатыш», а также за лоббирование коммерческих интересов общества».

Суд в Костомукше поставил точку в этой истории. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа 4,5 миллиона рублей. (фото 3dnews.ru)