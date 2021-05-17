17 мая 2021, 13:17
Экс-сотрудника «Карельского окатыша» осудили за коммерческий подкуп
Суд Костомукши вынес решение об условном сроке для бывшего начальника одного из управлений горнодобывающего предприятия
Бывшего начальнику управления железнодорожным транспортом АО «Карельский окатыш» признан виновным в коммерческом подкупе, сообщили сегодня в Следкоме Карелии.
В 2020 году сотрудник горнодобывающего предприятия получил от представителя ООО 1,5 миллиона рублей «за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд Акционерного общества «Карельский окатыш», а также за лоббирование коммерческих интересов общества».
Суд в Костомукше поставил точку в этой истории. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа 4,5 миллиона рублей. (фото 3dnews.ru)