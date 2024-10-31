В месте зловонного фонтана на Древлянке устранили засор

На Древлянке жаловались на зловонный фонтан посреди проезжей части на улице Роберта Рождественского.

В администрации Петрозаводске сообщили, что сети водоснабжения и водоотведения находятся в частной собственности. Канализация засорилась, как считают в мэрии, из-за ненадлежащего обслуживания и непринятия своевременных мер для должного функционирования инженерных систем.

В мэрии подчеркнули, что неоднократно обращались к владельцу с просьбой привести сети в надлежащее состояние. Но, как отметили в администрации, к результату это не привело. Пришлось обращаться в другую организацию.

«В настоящее время засор устранен», - заявили в администрации.

Ситуация напомнила зловонный ручей на Старой Кукковке. По Мончегорской годами текла вонючая жидкость, сети также оказались у третьих лиц, которые не реагировали на уведомления чиновников. // фото «Весь Петрозаводск | Карелия»/ВКонтакте