Мусорную площадку перенесли на Парфенова, но понравилось не всем

Неудобную мусорную площадку перенесут на улице Парфенова. 31 октября в районе дома №3 начали заливать бетонное основание.

Судя по фотографиям, площадку сделают чуть выше, прямо на газоне напротив сетевого магазина и детской музыкальной школы.

Новое место утвердили в администрации Петрозаводска. Там указали, что сделано это по просьбе местных жителей и регионального оператора. Количество контейнеров на ней в будущем может быть увеличено.

«Прежнее место было неудобным. Площадка находилась на углу улицы и заезда на дворовую территорию, поэтому мусоровозам было сложно забирать отходы. Кроме того, из-за большой высоты основания поднять на него контейнеры было проблематично, поэтому они часто стояли на проезжей части», - прокомментировали в мэрии.



Но новое расположение мусорки оказалось по душе не всем. По мнению местной жительницы, завалы отходов на мусорных площадках со снующими крысами на Торнева, у парка Беличий остров, у детской поликлиники, а также на Парфенова не украшают Кукковку. Своим мнением врач-невролог поделилась с редакцией.

«Кого радует гирлянда грязных, заваленных мусором и отходами помоек по ул. Торнева (рядом с Беличьим островком)? Такую же помойку «творят» в центре ул. Парфенова у магазина «Магнит», напротив детской музыкальной школы. На проезжей, оживленной части дороги (для удобства мусоровозов). Без соблюдения санитарных норм. Нарушения правил ГИБДД, нарушение Конституции. Почему жители всего города, проезжающие по общей дороге, должны созерцать отходы одного дома, завалы мусора, нерадивую работу УК»,

- интересуется горожанка.

«Была зеленая улочка в хорошем районе. Теперь «супер сеть помоек». Кому нравятся вызывающие грязные, покоцанные желтые ящики? Кто выполняет программу ухудшения условий жизни гражданам по типу «чем хуже, тем прибыльней». // фото читательницы/ пресс-службы администрации города