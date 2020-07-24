В мэрии рассказали, на каких дорогах появится новая разметка

Администрация Петрозаводска сообщает о том, какие городские магистрали уже размечены, а на каких работы только предстоят.

В частности, работы завершили на улицах Ватутина и Университетской, на Лесном проспекте и Соломенском шоссе.

Новая разметка уже появилась на Лесном проспекте (от Карельского проспекта до Лососинского шоссе), Соломенском шоссе, на улицах Ватутина и Университетской. Ещё ранее – на Гвардейской, Муезерской и улице Чапаева, а также на Вытегорском и Шуйском шоссе.



Работы в ближайшее время будут продолжены на Высотном проезде, Вознесенском шоссе, Сыктывкарской улице и Первомайском проспекте.