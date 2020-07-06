Агитмобиль ГИБДД будет ездить по дорогам республики

В канун Дня ГИБДД в автопарке республиканской Госавтоинспекции появился агитационный автомобиль, сообщает ГИБДД по РК.

На машину нанесены надписи, напоминающие участникам дорожного движения о требованиях ПДД. На левом борту – обращение к пешеходам: «Пешеход! На переход!» На правом – напоминание о необходимости пристегиваться ремнем безопасности и использовать детские кресла при перевозке ребенка в авто. Сзади – традиционная надпись «Держи дистанцию».

Агитмобиль уже выехал на дороги региона.

