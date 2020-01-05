В мэрии рассказали, как Петрозаводск убирают от снега

Подрядная организация круглосуточно убирает улично-дорожную сеть Петрозаводска. Ручные бригады и техника работают в разных районах города. Ведется расчистка дорог, тротуаров, остановок от снега. Особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных спусков, парков и скверов, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сейчас на улицах карельской столицы находятся четыре тракторные щетки, шесть комбинированных дорожных машин, четыре звена рабочих.

«Мэрия города напоминает управляющим организациям о необходимости содержать придомовые территории в нормативном состоянии. Работа всех коммунальных служб Петрозаводска находится на постоянном контроле специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства»,

– говорится в сообщении.

Горожане могут направлять жалобы на неудовлетворительное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона – 051.