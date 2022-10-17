В мэрии ответили на вопрос об отмене новогодних гуляний

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что новогодние гулянья никто отменять не планирует. Так градоначальник ответил на многочисленные сообщения, которые ему поступают в социальной сети.

«Никто не планирует отменять новогодние празднования»,

- сказал сити-менеджер в понедельник на традиционной планерке в администрации. Глава карельской столицы напомнил, что масленичные гулянья в городе также проводили, хотя их и пришлось корректировать.

Градоначальник попросил петрозаводчан не впадать в истерику. Он также напомнил, что Новый год отмечали даже в период Великой Отечественной войны.

Ранее пресс-секретарь главы Карелии выразила официальную позицию властей относительно организации новогодних праздников в этом году. В региональном правительстве подойдут взвешенно к вопросу подготовки новогодних каникул.