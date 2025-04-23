В мае в Карелии изменится расписание электричек

В движении нескольких пригородных электропоездов в последний месяц весны произойдут изменения. На них обратил внимание паблик «Петрозаводск транспортный».

14 и 21 мая электричка № 6376 сообщением «Свирь – Петрозаводск» отправится в рейс раньше. Из Свири электричка выедет в 13:15 (а не 15:17) и прибудет в Петрозаводск в 15:37 (а не в 17:47).

Электричка № 6372 сообщением «Петрозаводск - Медвежья Гора» также выйдет в рейс раньше.

2 мая электричка отправится из Петрозаводска в 18:35, а прибудет в Медгору в 21:54.

5, 7, 9, 12 и 23 мая электричка отправится из Петрозаводска в 18:21, а прибудет в Медвежьегорск - 21:38.

14, 16, 19 и 21 мая отправится из Петрозаводска в 16:01, прибудет в Медгору в 19:30.

26 мая электричка отправится в 17:40, прибудет в Медгору в 21:06. © «Петрозаводск говорит»