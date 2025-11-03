В Ленобласти мужчина разлил бензин и угрожал соседке

В деревне Луженицы Ленинградской области девушка позвонила в полицию: сосед на ее крыльце разлил бензин и угрожал поджечь дом. Мужчину забрали, сообщает «Фонтанка».

34-летний мужчина пришел к 25-летней соседке с канистрой бензина. Он разлил ее на ступеньках и угрожал поджечь. Девушка вызвала полицию, которая задержала мужчину.

Правонарушителя отправили в стационар под присмотр психиатров. Также на него завели уголовное дело.