В квартире петрозаводчанки «заплакали» окна

Небольшое потепление принесло большие проблемы петрозаводчанке. В квартире женщины началась капель. Читательница Елена прислала в редакцию «Петрозаводск говорит» видео из своей квартиры на втором этаже деревянного дома №37 на улице Державина.

На потолке – темные следы протечек. Капли срываются вниз и со смачным звуком падают в расставленные на полу тазики. Женщина расстелила на ламинате целлофан, чтобы вода его не испортила и не потекла к соседям.

«Как уйти на работу на 8 часов и прийти, чтобы тут был потоп», - недоумевает Елена. Вода стала течь струйкой и по окну на подоконник.

По словам Елены, дозвониться до управляющей компании «Петрогиц» не удается – включается автоответчик и сбрасывает звонок. Петрозаводчанка с прошлой недели звонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу. В результате 9 февраля во дворе дома появилась бригада, которая сбила часть наледи со стороны подъездов.

Однако крыша в квартире женщины протекает с противоположной стороны дома, куда машина, по еесловам, не может подъехать. Елене пообещали, что информацию об их беде передадут инженеру, который вызовет высотников. Однако горожанка предполагает, что и высотники не помогут из-за риска повредить шифер. Также ей сказали, что на чердаке разложили куски шифера, чтобы вода стекала на улицу. По словам Елены, после этих манипуляций капать с потолка перестало, но вода все еще течет по стеклопакетам.