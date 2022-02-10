10 февраля 2022, 15:43
Общество

Ключи от новых квартир в Кондопоге начнут выдавать на следующей неделе

Один многоэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья готов, скоро начнут строить второй

Второй дом на 80 квартир для жителей аварийного жилья из Суоярви построили в Кондопоге. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что его сдадут на будущей неделе и начнут раздавать людям ключи от квартир.

В новый дом переедут жильцы из расселенного аварийного жилья Суоярви. Многие фактически давно живут в Петрозаводске, но ради новых квартир решили переехать в Кондопогу.

Через несколько месяцев рядом начнут строить еще один дом, уже на 85 квартир. В него переедут жители Беломорского, Кемского, Калевальского, Медвежьегорского, Лоухского, Пудожского, Олонецкого, Суоярвского районов. Несколько квартир купят для медсестер и врачей.

Также Парфенчиков рассказал про дом в Янишполе. Для него уже сделали фундамент, сейчас начали монтировать стены. Контур должны закрыть к июлю. Большая часть новоселов в этом доме, 55 человек, будут из Пудожа, несколько человек из Беломорска и Муезерки. // Фото: источник

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Метки: 
новости Карелии
Кондопога
расселение аварийного жилья
Строительство