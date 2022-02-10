Ключи от новых квартир в Кондопоге начнут выдавать на следующей неделе

Второй дом на 80 квартир для жителей аварийного жилья из Суоярви построили в Кондопоге. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что его сдадут на будущей неделе и начнут раздавать людям ключи от квартир.

В новый дом переедут жильцы из расселенного аварийного жилья Суоярви. Многие фактически давно живут в Петрозаводске, но ради новых квартир решили переехать в Кондопогу.

Через несколько месяцев рядом начнут строить еще один дом, уже на 85 квартир. В него переедут жители Беломорского, Кемского, Калевальского, Медвежьегорского, Лоухского, Пудожского, Олонецкого, Суоярвского районов. Несколько квартир купят для медсестер и врачей.

Также Парфенчиков рассказал про дом в Янишполе. Для него уже сделали фундамент, сейчас начали монтировать стены. Контур должны закрыть к июлю. Большая часть новоселов в этом доме, 55 человек, будут из Пудожа, несколько человек из Беломорска и Муезерки. // Фото: источник